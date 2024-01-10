В оккупированном Мариуполе квартиры горожан грабят мародеры и засыпает снег (видео)

Жители дома по улице Киевской, 80 замерзают в собственных квартирах. Оккупанты до сих пор не закрыли тепловой контур.

Во временно оккупированном Мариуполе в разбитых захватчиками домах лежит снег, кроме того, дома продолжают обворовывать мародеры.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Как отмечается, местные жители продолжают жаловаться на условия жизни во временно захваченном россиянами городе. Во многих домах до сих пор нет отопления, а в тех, где сделали так называемые "ремонты" — жить невозможно. К тому же там ходят мародеры.

Жители дома по улице Киевской, 80 замерзают в собственных квартирах. Оккупанты до сих пор не закрыли тепловой контур. При этом платежи поступают.

"Между первым и вторым этажом лежит снег, мороз 10 градусов. Трубы уже замерзли, сообщения из отопления пришли по 2500, за холод, в однокомнатных 11 градусов", – говорят возмущенные мариупольцы.

В оккупированном Мариуполе в квартирах горожан лежит снег

В горсовете также добавили, что в одном из домов в Левобережном районе произвели "ремонт". Только единственное, что восстановлено – это фасад. А вот в квартирах – большие трещины в стенах, на полу и потолке. Даже новые окна уже повреждены. А по квартирам ходят мародеры, уже укравшие батареи.

"Мариупольцы второй год подряд встречают зиму в холодных квартирах. Обещания оккупантов о "ремонтах" оказались очередными фейками. Жители города в отчаянии", — подчеркнули в горсовете.

Напомним, что квартиры жителей Мариуполя после "ремонтов" кафиров выглядят шокирующим.

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