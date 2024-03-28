В оккупированном Мариуполе могут начать мобилизовать мужчин — Пушилин издал "указ" о призыве

До 1 апреля должны быть созданы призывные комиссии.

Во временно оккупированном Мариуполе могут начать мобилизовать мужчин. Глава оккупационной администрации РФ Денис Пушилин издал "указ" о призыве.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Согласно документу, разместившему местные ресурсы, до 1 апреля должны быть созданы призывные комиссии. Под призыв подпадают мужчины 1994-2006 годов рождения.

Во временно оккупированном Мариуполе могут начать мобилизовать мужчин

Более того, местные администрации должны помочь военным комиссариатам и "взять под личный контроль выполнение задачи по призыву граждан".

Во временно оккупированном Мариуполе могут начать мобилизовать мужчин

"Можно предположить, что под так называемым призывом, оккупанты начнут настоящую мобилизацию на захваченных территориях. россияне хотят бросать украинских мужчин на фронт умирать за Путина", — добавляет в Мариупольском городском совете.

Во временно оккупированном Мариуполе могут начать мобилизовать мужчин

Напомним, Мариупольский городской совет также показал, как кафиры "отремонтировали" квартиры местных жителей в захваченном городе.

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