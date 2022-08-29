В оккупированном Мариуполе мужчина развернул флаг Украины на крыше дома (фото)

Над оккупированным Мариуполем взвился украинский флаг. Так мужчина поздравил Украину с Днем Независимости.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области мужчина развернул на крыше дома флаг Украины.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, опубликовав соответствующие фото.

"Мариуполец вышел на крышу дома оккупированного города и на фоне разрушенных россиянами домов развернул сине-желтый флаг, на котором написано: "Мариуполь – это Украина". Также на флаге можно прочесть куплет из Государственного Гимна", — говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что мариупольцы продолжают проявлять настоящую смелость, даже когда за флаг или украинский язык можно получить наказание.

Напомним, в Мариуполе парень вышел на площадь возле разбомбленного Драмтеатра с флагом Украины (фото).

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