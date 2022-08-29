Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оккупированном Мариуполе мужчина развернул флаг Украины на крыше дома (фото)

Дата публикации
Просмотры
3872
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оккупированном Мариуполе мужчина развернул флаг Украины на крыше дома (фото)

Фото: Мариупольский горсовет

Над оккупированным Мариуполем взвился украинский флаг. Так мужчина поздравил Украину с Днем Независимости.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области мужчина развернул на крыше дома флаг Украины.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, опубликовав соответствующие фото.

"Мариуполец вышел на крышу дома оккупированного города и на фоне разрушенных россиянами домов развернул сине-желтый флаг, на котором написано: "Мариуполь – это Украина". Также на флаге можно прочесть куплет из Государственного Гимна", — говорится в сообщении.

©

В горсовете отметили, что мариупольцы продолжают проявлять настоящую смелость, даже когда за флаг или украинский язык можно получить наказание.

Напомним, в Мариуполе парень вышел на площадь возле разбомбленного Драмтеатра с флагом Украины (фото).

Читайте также:

"Лифто-луки" в поддержку Украины: как мировые дизайнеры привлекают внимание к войне в Украине

"Лифто-луки" в поддержку Украины: как мировые дизайнеры привлекают внимание к войне в Украине

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация