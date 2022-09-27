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В оккупированном Мариуполе началась мобилизация: мужчин призывают явиться в военкомат

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В оккупированном Мариуполе началась мобилизация: мужчин призывают явиться в военкомат

Фото: Associated Press

Мариупольцам поступают сообщения с просьбой явиться в военкомат.

Решения оккупанты обосновывают тем, что Мариуполь будет входить в состав РФ согласно результатам псевдореферендума, которые проведены для галочки.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Скрытая мобилизация продолжалась в городе давно. Мариупольцам приходили SMS, где предлагали жителям работать в так называемой "государственной военизированной службе". В результате фейкового "референдума" – это будут делать открыто. Ведь ключевое, что нужно россиянам, – новое пушечное мясо, чтобы прикрыть свои позиции, которые они сдают из-за контрнаступления ВСУ", — говорится в сообщении.

В горсовете мариупольцев призывают выезжать из города и не рисковать собой ради оккупантов, для которых ваша жизнь не стоит ничего.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 216-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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