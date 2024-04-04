В оккупированном Мариуполе нашли новое стихийное захоронение (фото)

Еще одну могилу обнаружили жители оккупированного города, запечатлевшие этот факт на фото.
В оккупированном россиянами Мариуполе продолжают находить стихийные захоронения людей.
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
В мэрии уточнили, что еще одну могилу обнаружили местные жители на спуске с улицы Торговой в Центральном районе Мариуполя.
"Десятки тысяч потерянных судеб мариупольцев – это последствия действий российских оккупантов. И, несмотря на все попытки захватчиков скрыть собственные преступления, мариупольцы все помнят..." – отметили в городском совете.
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Напомним, в середине марта в Мариуполе нашли еще одно место стихийного захоронения, а именно в Центральном районе, на 23 микрорайоне.
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