В оккупированном Мариуполе нашли новое стихийное захоронение (фото)

Еще одну могилу обнаружили жители оккупированного города, запечатлевшие этот факт на фото.

В оккупированном россиянами Мариуполе продолжают находить стихийные захоронения людей.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

В мэрии уточнили, что еще одну могилу обнаружили местные жители на спуске с улицы Торговой в Центральном районе Мариуполя.

"Десятки тысяч потерянных судеб мариупольцев – это последствия действий российских оккупантов. И, несмотря на все попытки захватчиков скрыть собственные преступления, мариупольцы все помнят..." – отметили в городском совете.

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Стихийное захоронение в оккупированном Мариуполе/Фото: Мариупольский городской совет

Напомним, в середине марта в Мариуполе нашли еще одно место стихийного захоронения, а именно в Центральном районе, на 23 микрорайоне.

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