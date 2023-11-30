В оккупированном Мариуполе пенсионеры выстраиваются в огромные очереди за едой (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе пенсионеры до сих пор выстраиваются в многометровые очереди за едой.

Соответствующее видео появилось на странице Мариупольского горсовета.

Как отмечается, пожилые люди собираются в Левобережном районе, чтобы получить бесплатную еду.

“Уже почти два года оккупанты не могут устроить достойную жизнь мариупольцам пенсионного возраста. Горожане продолжают жаловаться на сверхвысокие цены на продукты питания, у многих людей до сих пор нет, где жить. Так что людям не остается ничего, как получать "подачки" от захватчиков. Еще выстаивая очередь на холоде”, — отметили в горсовете.

В оккупированном Мариуполе пенсионеры выстраиваются в огромные очереди за едой

Напомним, что во временно оккупированном россиянами Мариуполе замерзают без отопления местные жители.

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