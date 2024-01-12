В оккупированном Мариуполе произошел коллапс городского транспорта: люди автобусы ждут несколько часов

Добраться из поселка или микрорайона в центр — настоящий квест.

Во временно оккупированном Мариуполе местные жители жалуются на коммунальный транспорт. Там автобусы приходится ждать по несколько часов, а добраться из поселка в город – практически невозможно.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Как отмечается, во временно оккупированном россиянами городе коммунальный транспорт приходится ждать несколько часов, а добраться из поселка или микрорайона до центра — настоящий квест. Проблемы обострились еще и из-за непогоды.

“Из-за снега некоторые автобусы просто не могли доехать до части районов. В частности, автобусы не спускались к проспекту Лунина, ведь дороги не были очищены. А из поселка Садки люди вообще не могли уехать. Также часть транспорта сломалась”, – рассказали в горсовете.

Там также добавили, что местные не могут добраться до работы и обучения. В то же время, в тех автобусах, которые вышли на маршруты, не работает отопление.

Российские захватчики используют иногда уцелевшие автобусы, закупленные еще украинским Мариуполем. Но на их ремонт не выделяют.

“До прихода окупантов, мы работали над совершенствованием транспортной системы. Закупали новый транспорт. В городе было 258 единиц муниципального транспорта – 100 автобусов, 89 троллейбусов и 69 трамваев. Почти все россияне уничтожили. За почти два года оккупации они не просто не смогли ничего наладить, а даже довели до аварийного состояния уцелевшую технику”, — отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе квартиры горожан грабят мародеры и засыпает снег.

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