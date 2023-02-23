В оккупированном Мариуполе раздалось несколько мощных взрывов: что известно

Во временно оккупированном Мариуполе раздалось несколько взрывов. "Бавовна" была на закрытой территории металлургического комбината имени Ильича.

На закрытом металлургическом комбинате имени Ильича во временно оккупированном россиянами Мариуполе раздалось несколько взрывов.

Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, первый взрыв произошел в 11:02. После чего оккупанты сразу начали врать и придумывать разные варианты, чего именно произошел взрыв.

"Сразу оккупанты свели пластинку о ПВО, однако с места работу ПВО не подтверждают. Снова. Новая выдумка — ракетами бьют по Запорожью", — написал Петр Андрющенко.

Через десять минут раздался еще взрыв. По данным советника, два попадания были зафиксированы по закрытой территории комбината имени Ильича в районе исправительной колонии. После чего российские оккупанты подняли в небо над городом авиацию.

Однако спустя некоторое время был еще один взрыв.

“Третий взрыв – прилет в район аэропорта. Снова. Добиваем недобитое”, — подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе прозвучали взрывы в Кальмиусском районе. Громко было в районе завода имени Ильича.

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