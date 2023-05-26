В оккупированном Мариуполе в районе "Азовстали" раздались сильные взрывы: в небо поднимается черный дым

В украинском городе, который захватила Россия, слышны взрывы.
В оккупированном Мариуполе 26 мая раздались сильные взрывы. В районе "Азовстали" виден черный дым.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Мариуполь. Сопротивление".
Мариупольские телеграмм-каналы сообщают, что в оккупированном городе прогремели по меньшей мере два взрыва. После этого в районе "Азовстали" поднимается чёрный дым.
Местные жители утверждают, что слышали громкие взрывы. Пока официальной информации о случившемся во временно оккупированном Мариуполе нет.
Напомним, 20 мая во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. В результате этого оккупанты пытаются спасти свою технику и перевозят ее в Новоазовск.
Ранее во временно оккупированном Мариуполе на проспекте Строителей развесили плакаты с надписями "Украинское лето".
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