В оккупированном Мариуполе в районе "Азовстали" раздались сильные взрывы: в небо поднимается черный дым

В украинском городе, который захватила Россия, слышны взрывы.

В оккупированном Мариуполе 26 мая раздались сильные взрывы. В районе "Азовстали" виден черный дым.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Мариуполь. Сопротивление".

Мариупольские телеграмм-каналы сообщают, что в оккупированном городе прогремели по меньшей мере два взрыва. После этого в районе "Азовстали" поднимается чёрный дым.

В оккупированном Мариуполе раздались взрывы. / Фото: из соцсетей

Местные жители утверждают, что слышали громкие взрывы. Пока официальной информации о случившемся во временно оккупированном Мариуполе нет.

В Мариуполе после взрывов виден черный дым. / Фото: из соцсетей

Напомним, 20 мая во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв. В результате этого оккупанты пытаются спасти свою технику и перевозят ее в Новоазовск.

Ранее во временно оккупированном Мариуполе на проспекте Строителей развесили плакаты с надписями "Украинское лето".

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