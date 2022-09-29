В оккупированном Мариуполе в трех районах города раздались громкие взрывы (фото)

В Мариуполе сообщают о серии громких взрывов в разных частях оккупированного россиянами города.
В оккупированном Мариуполе 29 сентября прогремели громкие взрывы. Слышно их было в трех районах города.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник городского головы Петр Андрющенко.
“С города сообщают о серии громких взрывов из разных частей: Левобережный, Приморский и Кальмиусский районы. На разминирование не тянет. Одновременно в районе завода "Азовмаш" в небо после громких взрывов поднялся столб дыма. Детали выясняем. Есть сдержанный оптимизм”, — подчеркнул Петр Андрющенко.
Напомним, что в Киеве сообщают о заминировании нескольких объектов.
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