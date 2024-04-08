В временно оккупированном городе все чаще возникают проблемы с пищевым обеспечением среди местных жителей.
В захваченном оккупантами Мариуполе на улице Комсомольской, 61 во время раздачи пищи произошла потасовка среди местных жителей, в результате которой один человек погиб, а 13 человек травмированы.
Об этом сообщают активисты Движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины.
Активисты движения "Желтая Лента" рассказали, что в городе есть недостаток продуктов питания нормального качества. Все ввезенные товары низкосортные. Это касается также текстильных выборов. В то же время цены в магазинах Мариуполя значительно выше, даже московских.
Также стало известно, что захватчики на ВТО часто используют труд людей с ограниченными физическими возможностями без их согласия. Больше оккупанты заставляют местных жителей работать в выходные дни, и о двойной оплате отработанных часов речь не идет.
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