Во временно оккупированном Мариуполе на днях были зафиксированы военные грузовики с новой маркировкой, напоминающей маркировку ВСУ, используемую в Курской области.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что вчера в Мариуполе на военных грузовиках, следовавших с транзитной базы по Таганрогской улице в Розовский район Запорожской области, было зафиксировано нанесение маркировки в виде треугольника. Эта маркировка полностью соответствует тактической маркировке ВСУ, которая используется в Курской области.

Петр Андрющенко

Андрющенко сообщил, что в Мариуполе на грузовиках с личным составом и боеприпасами, двигавшимися колонной из семи машин без сопровождения, была замечена маркировка, похожая на ту, которую используют ВСУ. Он подчеркнул, что цель и объем такой маркировки пока неизвестны, но это следует учитывать, особенно в районе Угледара.

Напомним, Евгений Скрипник, друг и соратник российского террориста Игоря Гиркина-Стрелкова, заявил, что в 2014 году в Мариуполе лишь небольшое количество людей поддерживало идеи "русского мира".

Читайте также: