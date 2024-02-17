В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв на детских спортивных соревнованиях – Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе 17 февраля во время проведения спортивных соревнований раздался мощный взрыв – оккупанты объявили срочную эвакуацию детей из здания.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Оккупанты не только беспрестанно наносят авиационные удары по подконтрольной территории Украины, они еще и сами создают "чрезвычайные ситуации" на ВОТ", — написал он.

По его словам, жители Мелитополя сообщили, что сегодня во время проведения спортивных соревнований в спортивном комплексе № 3 произошел мощный взрыв, который вскоре начал сопровождаться срочной эвакуацией детей из здания.

На место приехали "скорые" и "милиция", окружившая помещение.

"Оккупанты используют любые методы, даже циничные. Сегодня их мишенью стали дети…." – отметил Федоров.

Напомним, россияне ударили ракетой по объекту инфраструктуры в Запорожье.

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