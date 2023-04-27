В оккупированном Мелитополе "расцвел хлопок": город окутал дым, к месту мчатся "скорые"

В оккупированном Мелитополе вечером 27 апреля "расцвел хлопок". В городе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Риа-Мелитополь".

Как стало известно, вечером в Мелитополе раздался мощный взрыв, после чего город "накрыл" дым от пожара.

"Рвануло на Гризодубовой. Туда понеслись пожарные, скорые. От Казарцева,1 к Гризодубовой, 46 перекрыто движение", — пишет телеграм-канал.

Отметим, что после прошедшего "хлопка" в Мелитополе погиб один коллаборант, а еще один получил ранения. После этого окупанты схватили девушку, которая просто стояла на остановке.

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