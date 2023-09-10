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В оккупированном Мелитополе раздались сильные взрывы: что известно о "бавовне"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В оккупированном Мелитополе раздались сильные взрывы: что известно о "бавовне"

В Мелитополе виден черный дым.

Местные пишут, что в городе после взрывов виден черный дым.

В воскресенье, 10 сентября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались сильные взрывы. Местные жители говорят, что их было слышно в городе и близлежащих населенных пунктах.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мэр города отметил, что жители Мелитополя и нескольких близлежащих населенных пунктов слышали громкие взрывы.

"Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком. Жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию", — написал Федоров.

Издание "РИА-Мелитополь" пишет, что после взрыва со стороны аэродрома в Мелитополе виден черный дым.

Пока официальной информации о случившемся нет.

Напомним, в Мелитополе оккупанты установили телефонные башни для подслушивания людей.

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