В оккупированном Мелитополе раздались сильные взрывы: что известно о "бавовне"

Местные пишут, что в городе после взрывов виден черный дым.
В воскресенье, 10 сентября, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались сильные взрывы. Местные жители говорят, что их было слышно в городе и близлежащих населенных пунктах.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Мэр города отметил, что жители Мелитополя и нескольких близлежащих населенных пунктов слышали громкие взрывы.
"Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком. Жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию", — написал Федоров.
Издание "РИА-Мелитополь" пишет, что после взрыва со стороны аэродрома в Мелитополе виден черный дым.
Пока официальной информации о случившемся нет.
Напомним, в Мелитополе оккупанты установили телефонные башни для подслушивания людей.
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