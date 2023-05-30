В оккупированном Мелитополе раздались взрывы: Федоров рассказал, куда "прилетело" (фото)

Оккупанты уже отчитались о "работе ПВО".
Во вторник, 30 мая, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Вероятно "прилетело" по базе российских окупантов.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Взрывы раздались на западном выезде из Мелитополя в районе захваченного завода "Автоцветлит". Там российские оккупанты обустроили свою военную базу.
"Жители фиксируют черный дым на западном выезде из Мелитополя — в районе захваченного оккупантами завода "Автоцветлит", который враг превратил в военную базу. Оккупанты сразу же отчитались о "метком ПВО", однако дым поднимается от земли к небу. Наверное рашистское ПВО наземое", – написал Федоров.
Напомним, во временно оккупированном Мелитополе 29 мая раздался громкий взрыв, который слышали местные жители. По словам мэра города Ивана Федорова, громко было не только в самом городе, но и в окрестностях.
Также нацгвардейцы сбили Су-25 оккупантов под Мелитополем, еще один — повредили. Один из них уничтожил гвардиец на псевдо "Запорожский мститель". В общей сложности он обезвредил семь вражеских самолетов.
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