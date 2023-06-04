В оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв: в небо поднимается черный дым

После взрыва в небе виден черный дым.

В воскресенье, 4 июня, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздался громкий взрыв. На месте "прилета" виден черный дым.

Об этом сообщают мэр Мелитополя Иван Федоров и издание "РИА Мелитополь".

Мелитопольские издания сообщают о "прилете" произошедшем на окраинах Якимовки Мелитопольского района. Также они опубликовали видео последствий мощной "бавовны".

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил взрывы в захваченном украинском городе.

"Бавовна продолжается. Мощный взрыв в Мелитополе. Выясняем, что произошло", — написал он.

Напомним, ранее Иван Федоров сообщал, что 3 июня на территории временно оккупированного Мелитополя в районе поселка Обильное была уничтожена группировка оккупантов, которая находилась на территории одного из промышленных предприятий.

Также в Мелитополе в воздух взлетел железнодорожный путь.

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