В оккупированном Мелитополе россияне проводят скрытую мобилизацию и предлагают ехать в Крым

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты проводят скрытую мобилизацию среди местного населения.
На временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается террористически насильственные действия со стороны российских преступников в отношении гражданского населения. Подобные действия поощряет российское военное командование.
Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.
Отмечается, что оккупанты страны-агрессора ходят по адресам проживания граждан и ищут мужчин призывного возраста.
Кроме того, жителям города начали приходить ложные смс-сообщения. В них предлагают добровольно-принудительно поехать в аннексированный Крым, вроде бы, чтобы спастись от обстрелов, которые "планируют осуществить Вооруженные силы Украины".
Как сообщалось, в Запорожском направлении оккупанты государства-террориста России ведут наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка. Несмотря на попытки наступления российских оккупантов, ситуация остается контролируемой. В частности, за сутки было ликвидировано 40 оккупантов российской армии.
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