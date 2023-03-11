В оккупированном Мелитополе ученик 5 класса спел гимн Украины: оккупанты отреагировали

оккупанты во временно оккупированном городе заставляют детей петь на русском.
Во временно оккупированном Мелитополе ученик 5 класса спел в школе гимн Украины.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, дети вынуждены ходить в оккупированные школы, где их заставляют петь гимн Украины. Несмотря на это, один из пятиклассников спел родной "Еще не умерла Украина".
"Конечно же, родителей мальчика вызвали в школу, их вызвали в комендатуру, но это патриотические мелитопольцы, которые ждут увольнения",
– подчеркнул городской голова.
Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 11 марта прогремели более 10 громких взрывов.
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