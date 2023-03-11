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В оккупированном Мелитополе ученик 5 класса спел гимн Украины: оккупанты отреагировали

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Время на прочтение
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В оккупированном Мелитополе ученик 5 класса спел гимн Украины: оккупанты отреагировали

Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

оккупанты во временно оккупированном городе заставляют детей петь на русском.

Во временно оккупированном Мелитополе ученик 5 класса спел в школе гимн Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, дети вынуждены ходить в оккупированные школы, где их заставляют петь гимн Украины. Несмотря на это, один из пятиклассников спел родной "Еще не умерла Украина".

"Конечно же, родителей мальчика вызвали в школу, их вызвали в комендатуру, но это патриотические мелитопольцы, которые ждут увольнения",
– подчеркнул городской голова.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 11 марта прогремели более 10 громких взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
155
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