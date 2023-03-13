В оккупированном Мелитополе "вагнеровцы" вербуют людей для штурма Бахмута

Ситуация вокруг Бахмута остается сложной.
"Вагнеровцы" вербуют людей в оккупированном Мелитополе. Также они не оставят попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона.
По его словам, ситуация вокруг Бахмута остается сложной. В частности, российские военные размещаются по всему городу и весь Мелитополь это "сплошная рашистская база".
"Что касается мобилизации и Пригожина, то да – это правда (что ПВК "Вагнер" набирает местных жителей – ред.). И мы видим, что в начале недели гауляйтер Балицкий начал образовывать свое так называемое "ополчение", — говорится в сообщении.
Он добавил, что в конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся на территории временно оккупированного города, начали делать рассылку и набирать мелитопольцев в "Вагнер". В частности, оккупанты обещают за это 200 тысяч гривен.
Напомним, ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области остается сложной. Российские штурмовые отряды Вагнера наступают из нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в центральные районы города.
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