В оккупированном Мелитополе взорван коллаборант из вражеского "управления внутренних дел": видео

Взрыв прогремел у дома предателя, когда тот открывал ворота, он получил ранение.
В результате взрыва, который раздался утром 2 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, подорвался так называемый заместитель начальника "управления внутренних дел", назначенный россиянами.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
По данным Федорова, взрыв прогремел у дома коллаборанта, когда тот открывал ворота. Он получил ранение.
"Завтрашнее утро предатель будет встречать уже в больнице", – прокомментировал Федоров.
Следственный комитет страны-агрессора РФ сообщил, что у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе заложили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало, когда коллаборант отправлялся на работу. В итоге он получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. В Следкоме возбудили уголовное дело.
Напомним, в ноябре в Мелитополе партизаны взорвали коллаборанта прямо в его квартире.
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