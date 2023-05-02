В оккупированном Мелитополе взорван коллаборант из вражеского "управления внутренних дел": видео

Взрыв прогремел у дома предателя, когда тот открывал ворота, он получил ранение.

В результате взрыва, который раздался утром 2 мая во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, подорвался так называемый заместитель начальника "управления внутренних дел", назначенный россиянами.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По данным Федорова, взрыв прогремел у дома коллаборанта, когда тот открывал ворота. Он получил ранение.

Завтрашнее утро предатель будет встречать уже в больнице

"Завтрашнее утро предатель будет встречать уже в больнице", – прокомментировал Федоров.

Следственный комитет страны-агрессора РФ сообщил, что у ворот жилого дома по улице Пирогова в Мелитополе заложили самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало, когда коллаборант отправлялся на работу. В итоге он получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. В Следкоме возбудили уголовное дело.

В Мелитополе взорвали предателя, работавшего на российских силовиков

Напомним, в ноябре в Мелитополе партизаны взорвали коллаборанта прямо в его квартире.

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