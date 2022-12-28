В оккупированном Приморске на Запорожье разыскивают 200 дезертиров: РФ перебрасывает туда Росгвардию

оккупанты бросили дополнительные отряды Росгвардии на поиск своих дезертиров в Приморске.

На оккупированной части Запорожской области российские оккупанты массово покидают места несения службы.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 28 декабря.

Для розыскных мероприятий в Приморск (Запорожская область) оккупанты отправили отдельные подразделения Росгвардии. По предварительной информации, в розыске находятся более 200 человек.

Оккупанты убегают с фронта

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что из-за значительных потерь РФ в Луганской области среди оккупантов увеличилось количество дезертиров.

Напомним, что в Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, сбежавших с оружием из Луганской области.

6 декабря стало известно, что в Новошахтинске Ростовской области РФ мужчина в камуфляже обстрелял полицейских, один из них был ранен. Впоследствии стало известно, что стрелком оказался осужденный грабитель, которого завербовали в ЧВК "Вагнер".

В сентябре Генштаб ВСУ фиксировал массовое дезертирство оккупантов в Крым.

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