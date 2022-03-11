В оккупированном Приморске пустые магазины, а задержанных украинцев пытают в участке

В оккупированном Приморске пустые магазины, а задержанных украинцев пытают в участке

Также россияне отбирают машины и грабят АЗС.

В Приморске местные жители ежедневно собираются в центре под украинскими флагами.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

По словам местных, задержаны 8 человек, все содержались под стражей. Часть – ребята, те кто пытался доставить лекарства в ближайшие села, по какому принципу задерживали других, остается неизвестно. Как говорят приморцы, сначала с задержанными в застенке вели себя вежливо, но сегодня появилась информация, что людей начали издеваться и избивать. Мэр планирует провести очередные переговоры с оккупантами, чтобы отпустили ребят.

протест в Приморске / www.facebook.com/Яков Носков

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Рашисты отжали у людей не менее 4 автомобилей. С них сняли номера, сейчас вместо знаков регистрации смародеренные легковушки разъезжают по городку с буквой Z.

Вчера россияне разгромили местную АЗС. Там хранились запасы горючего для работы коммунальных предприятий и подстанции скорой помощи. С топливом – огромные проблемы.

Вода и электричество в Приморске есть, отсутствует газоснабжение, Интернета практически нет. Проблемы с работой связи сети "Водафон".

В магазинах – пустые полки, потому что подвоза продуктов нет. Принимают исключительно наличные деньги. Снять их можно в местном отделении «ПриватБанка», но там огромные очереди. Часто люди идут ни с чем, отстояв под банком целый день.

Коммунальные компании в Приморске пока работают.