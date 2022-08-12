В оккупированном россиянами Мелитополе партизаны "поджарили" коллаборанта: Федоров рассказал подробности

В оккупированном россиянами Мелитополе партизаны "поджарили" коллаборанта.
Партизаны в оккупированном Мелитополе ликвидировали коллаборанта. В городе он отвечал за "медиа", распространявшее российские нарративы.
Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
“Наши партизаны немного поджарили одного из ключевых коллаборантов, который отвечал за медиа. А мы понимаем, такие медиа – это сплошная пропаганда. И проявился этот человек еще в 2015 году, когда руководил телевидением Балицкого и уже тогда показал карту Украины без Крыма. Потому он получил по заслугам”, — подчеркнул Иван Федоров.
Также он добавил, что местные партизаны предупредили коллаборантов, причастных к псевдореферендуму, о жестокой расправе. Началось это с разрушения штаба "Единой России" в Мелитополе и продолжилось уничтожением предателя.
"Также пострадала семья коллаборантов, которые тоже агитировал за референдум. Так что референдума в городе Мелитополь не будет. Никто не станет жертвовать своей жизнью”, — подчеркивает мэр.
Напомним, что в оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв.
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