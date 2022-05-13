В оккупированном Рубежном кадыровцы присвоили лучшее инфекционное отделение Луганщины

Во временно оккупированном Рубежном Луганской области кадыровцы присвоили лучшее инфекционное отделение региона.

Отмечается, что оккупанты государства-террориста якобы сделали ремонт, завезли мебель и благодаря украинским генераторам возобновили электроснабжение в медицинском учреждении. Пропагандистские видеозаписи появились на российских телеканалах.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Необразованные убийцы, якобы случайно, нашли "покинутый" корпус больницы в Рубежном. Но, о чудо, она оказалась нашпигована современным дорогостоящим оборудованием и имела большие запасы иностранных лекарств. Все это злые украинцы прятали от своих граждан. Они реально думают, что все вокруг идиоты?!", — говорится в сообщении главы области.

По словам Гайдая, отделения больницы в последние годы помогали совершенствовать многие международные организации. Именно поэтому оно стало одним из лучших инфекционных отделений страны.

"На пропагандистском видео, орки похвастались, что откроют там госпиталь. На самом же деле, уже демонтируют оборудование, чтобы вывезти в РФ", — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, россияне пытаются прорваться в Славянск и Краматорск, чтобы взять ВСУ в кольцо. Британская разведка информирует о том, что оккупанты государства-террориста бросают все свои силы, чтобы прорваться в эти населенные пункты.

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