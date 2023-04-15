В оккупированном Рубежном Луганской области на чулочной фабрике детонировали боеприпасы россиян: видео

В городе детонировал склад с русским оружием.
Во временно оккупированном Рубежном Луганской области на днях раздались сильные взрывы.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Взрывы раздались на местной чулочной фабрике, где после оккупации города российские террористы устроили свой склад с боеприпасами. По предварительным данным, это произошло 13 апреля, однако видео было опубликовано только сейчас.
На опубликованном видео слышно много громких взрывов и виден черный дым. Вероятно, это детонировали боеприпасы окупантов.
Российская оккупационная армия полностью захватила Рубежное 12 мая 2022 года. До оккупации в городе проживало около 60 тысяч человек.
Напомним, в Луганской области российские захватчики вплотную приблизились к Белогоровке. Наибольшая активность боевых действий наблюдается в Кременских лесах и в направлении Белогоровки.
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