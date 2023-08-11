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В оккупированном селе в Херсонской области не будут выдавать инсулин без паспорта РФ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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В оккупированном селе в Херсонской области не будут выдавать инсулин без паспорта РФ

В оккупированном селе в Херсонской области не будут выдавать документы без паспорта РФ / Фото: pixabay.com

То же касается выдачи гуманитарной помощи.

В Херсонской области в селе Лазурное жителям не будут выдавать медикаменты, в том числе инсулин, без паспорта РФ.

Об этом сообщил так называемый "председатель" поселка Александр Дудка в Telegram.

"Вышел уже официальный документ (оккупационной администрации — ред.), что закупаемые из бюджета России медицинские препараты не будут выдаваться иностранным гражданам, то есть гражданам Украины", — говорится в сообщении.

Дудка подчеркнул, что, прежде всего, это касается инсулиновых, которые на себе уже почувствовали, как быть гражданином другой страны.

"То же касается выдачи гуманитарной помощи и других вопросов тех людей, которые в настоящее время не оформили паспорт РФ", — продолжил он.

Кроме того, оккупационные власти угрожают родителям привлечением к уголовной ответственности, если они не будут отдавать своих детей в школы.

Ранее мы рассказали историю директора об оккупации Новой Каховки.

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Дата публикации
Просмотры
275
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