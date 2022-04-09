В оккупированном селе Ягодное россияне убивали людей и заставляли петь гимн РФ

Российские захватчики издевались над мирными жителями.

В Ягодном, это село возле Чернигова, пятый день ищут гражданских, погибших во время российской оккупации. Российские войска пробыли здесь около месяца. В деревне уничтожено большинство домов. Более 300 человек держали в подвале школы, изредка позволяя выйти на улицу. В подвале люди умирали от удушья и молились, чтобы украинская армия разбила школу вместе с оккупантами.

Через неделю после того, как Вооруженные Силы освободили Ягодное, люди пытаются вернуться к мирной жизни, хотя это тяжело, пишет "Суспільне".

Также читайте Восстанавливают критически важный логистический маршрут: в Черниговской области за время войны уничтожено 16 мостов

Последствия обстрелов в Ягодном – на двух из четырех улиц нет уцелевших домов. Часть из них расстреливали из артиллерии.

В доме Валентины Сараян стоял один из БТРов россиян. Она вспоминает, как увидела приход оккупантов в деревню.

"Поели, поднимаемся, а тут БТРы стоят и они так заглядывают. Боже мой! Вот, смотрите, куда они поставили, под самые окна!" – говорит женщина.

Валентину, как и остальных людей из Ягодного, россияне загнали в подвал школы. Говорит, там было нечем дышать и женщина дважды едва не задохнулась. Страшнее же для нее было, когда россияне заставили копать яму возле школы.

В школе Ягодного россияне обустроили свой штаб, а в подвал загнали более трехсот человек. Самому младшему было 3 месяца, а самому старшему – 93 года. Из подвала на улицу выпускали максимум раз в день.

Татьяна вспоминает, когда ее сыну нужно было взять теплые вещи, заставили ее петь гимн России.

"Он заставлял за то, чтобы мы пошли в деревню взять ребенку одежду, петь гимн России. Мы не пели, сидели в подвале и этого не делали!" – отметила она.

Олег Тураш находился здесь все время оккупации. По его словам, от удушья в этом подвале умерли не менее 10 человек.

Тела умерших складывались в том же подвале. Когда россияне разрешали хоронить людей, Олег вместе с двумя мужчинами делал это на кладбище. Закапывали по несколько человек в одной могиле.

В Ягодном уже 5 день ищут похороненных в братских могилах и прямо на огородах жителей села. По словам волонтера Игоря, его команда уже выкопала и доставила в Чернигов 17 человек, 13 из них гражданские.

"В период оккупации, по информации местных жителей, здесь были братские могилы. Там хоронили и гражданских людей и военных, которые были расстреляны. Есть случаи, когда были связаны руки, переломанные челюсти и выстрелы в затылок. Двух парней из логистической компании, мы нашли их в подвале, со связанными руками, на коленях и в затылок застрелены", - сказал он.

Николай Бульченко время оккупации вспоминает как самый плохой период жизни. В подвале школы, говорит, думал только о том, чтобы украинская армия освободила село: "Мы даже хотели, чтобы школу развалили, чтобы мы остались живы и они оттуда ушли. Уже не было терпения."

Через неделю после изгнания российских войск у Николая до сих пор болят ноги от постоянного сиденья, а сна почти нет.

В настоящее время в селе работают взрывотехники, которые собирают тысячи снарядов, оставленных россиянами, и со складов, которые взорвали украинские военные. Полиция документирует показания людей о преступлениях. Люди же пытаются вернуться к мирной жизни.

Ранее стало известно, что около 700 человек погибли в Чернигове с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Российские оккупанты уже покинули окрестности Чернигова и отходят от области. Тем временем в Черниговской области разминируют дороги и организуют маршруты. Соответствующие службы занимаются организацией маршрутов по региону.

Читайте также: