Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В оккупированном Севастополе по радио раздаются сообщения об эвакуации с полуострова

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2018
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В оккупированном Севастополе по радио раздаются сообщения об эвакуации с полуострова

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

В Севастополе тревожно. Так называемый "губернатор" оккупированного города Михаил Развозжаев заявил, что после атаки беспилотниками некоторые радиостанции начали транслировать сообщения об эвакуации с полуострова.

В оккупированном Севастополе раздаются по радио сообщения об эвакуации с полуострова.

Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев.

“Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова с помощью паромных переправ и другой бред”, — сказал Развожаев.

Также он добавил, что "в случае реальной опасности — сообщения будут транслироваться по всем каналам одновременно".

Отметим, что днем он сообщал, что оккупанты уничтожили три беспилотника, которые атаковали Черноморский флот.

Напомним, что на фоне взрывов Россия ввела чрезвычайное положение в Джанкое. Вывод из строя этого узла парализует поставки для ЧФ РФ и для группировок окупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2018
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация