В оккупированном Севастополе по радио раздаются сообщения об эвакуации с полуострова

В Севастополе тревожно. Так называемый "губернатор" оккупированного города Михаил Развозжаев заявил, что после атаки беспилотниками некоторые радиостанции начали транслировать сообщения об эвакуации с полуострова.

В оккупированном Севастополе раздаются по радио сообщения об эвакуации с полуострова.

Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Развожаев.

“Поступают сообщения о перехвате радиосигнала то одной, то другой радиостанций. Распространяется информация об эвакуации с полуострова с помощью паромных переправ и другой бред”, — сказал Развожаев.

Также он добавил, что "в случае реальной опасности — сообщения будут транслироваться по всем каналам одновременно".

Отметим, что днем он сообщал, что оккупанты уничтожили три беспилотника, которые атаковали Черноморский флот.

Напомним, что на фоне взрывов Россия ввела чрезвычайное положение в Джанкое. Вывод из строя этого узла парализует поставки для ЧФ РФ и для группировок окупантов в Херсонской и Запорожской областях.

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