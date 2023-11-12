В оккупированном Севастополе пытались поджечь военную комендатуру россиян: подробности

В оккупированном Крыму женщина швырнула коктейль Молотова в дверь организации армейского правопорядка РФ.

Об этом сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Вчера вечером (11 ноября – ред.), около 19:00 на улице Ленина (в Севастополе – ред.) в двери организации армейского правопорядка прилетела бутылка с коктейлем Молотова", — говорится в сообщении.

Telegram-канал утверждает, что российские военные сами успели потушить пламя. Они же и схватили поджигателя, которым оказалась 62-летняя местная жительница Наталья Будянская.

Напомним, ранее во временно оккупированном Крыму мобилизованные россияне до смерти побили своего полковника. Инцидент произошел в Симферополе.

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