В Севастополе раздались выстрелы: оккупанты говорят об учениях

Звуки выстрелов были слышны в разных районах оккупированного города

Во временно оккупированном Севастополе местные жители сообщили о звуках выстрелов, произошедших 4 апреля.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Разважаев заявил, что в городе якобы проходят учения военных.

Также читайте Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Он утверждает, что местные жители слышали "громкие звуки" из-за того, что на Северном молу (наружное ограждение в Севастопольской бухте) "проводят учебные стрельбы".

Также он заявил, что "громкие звуки" в районе Карантинной бухты — это якобы "профилактическая работа" в рамках борьбы с диверсионно-разведывательными действиями.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что орган разрабатывает концепцию по деоккупации украинского Крыма. Она состоит из 12 шагов. В частности, среди них уничтожение Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что политтехнолог Михаил Шейтельман спрогнозировал возможный сценарий деоккупации Крыма.

Читайте также: