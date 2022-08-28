В оккупированном Севастополе силовики задержали мужчину за украинскую песню

Мужчину вычислили с помощью видео с камер наблюдения, на которые попало его авто, а также аккаунтов в соцсетях.
Во временно оккупированном Севастополе "правоохранительные органы" задержали мужчину, который спел в своей машине песню "Ой у лузі червона калина".
Об этом сообщает qirim.news.
Как пишут пропагандистские телеграмм-каналы, мужчину обвинили в "дискредитации" армии РФ.
Оккупанты похвастались тем, что задержание мужчины провели жестко, уложив его лицом вниз на асфальт. Чтобы поднять "бунтовщика" с земли, один из силовиков тянул его за волосы.
Напомним, в Крыму арестован диджей, который включил украинскую песню в кафе.
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