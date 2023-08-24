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В оккупированном Севастополе слышны сильные взрывы: гауляйтер заявил, что это "из-за ветра"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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В оккупированном Севастополе слышны сильные взрывы: гауляйтер заявил, что это "из-за ветра"

Крым — это Украина / Фото: "Желтая лента"

Гауляйтеры придумали новое объяснение взрывов в Крыму.

В оккупированном Севастополе вечером, 24 августа, слышна серия громких взрывов. Гауляйтер Михаил Развожаев традиционно заявил об "учениях".

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Жители Севастополя в социальных сетях пишут, что в городе раздалось не менее 7 взрывов. Также они в небе сняли неизвестное сияние.

Гауляйтер оккупированного города Михаил Развожаев уже успел заявить об "учениях" в Крыму. Он добавил, что взрывы якобы слышны из-за "направления ветра".

"В зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города", – заявил представитель оккупационного режима.

Напомним, в День Независимости стало известно о спецоперации украинских военных в оккупированном Крыму. ТСН.ua собрал все, что известно о высадке украинских военных в Крыму и чем завершилась громкая спецоперация.

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Дата публикации
Просмотры
1743
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