В оккупированном Севастополе слышны сильные взрывы: гауляйтер заявил, что это "из-за ветра"

Гауляйтеры придумали новое объяснение взрывов в Крыму.
В оккупированном Севастополе вечером, 24 августа, слышна серия громких взрывов. Гауляйтер Михаил Развожаев традиционно заявил об "учениях".
Об этом пишут местные телеграм-каналы.
Жители Севастополя в социальных сетях пишут, что в городе раздалось не менее 7 взрывов. Также они в небе сняли неизвестное сияние.
Гауляйтер оккупированного города Михаил Развожаев уже успел заявить об "учениях" в Крыму. Он добавил, что взрывы якобы слышны из-за "направления ветра".
"В зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города", – заявил представитель оккупационного режима.
Напомним, в День Независимости стало известно о спецоперации украинских военных в оккупированном Крыму. ТСН.ua собрал все, что известно о высадке украинских военных в Крыму и чем завершилась громкая спецоперация.