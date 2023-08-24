В оккупированном Севастополе слышны сильные взрывы: гауляйтер заявил, что это "из-за ветра"

В оккупированном Севастополе вечером, 24 августа, слышна серия громких взрывов. Гауляйтер Михаил Развожаев традиционно заявил об "учениях".

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Жители Севастополя в социальных сетях пишут, что в городе раздалось не менее 7 взрывов. Также они в небе сняли неизвестное сияние.

Гауляйтер оккупированного города Михаил Развожаев уже успел заявить об "учениях" в Крыму. Он добавил, что взрывы якобы слышны из-за "направления ветра".

"В зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города", – заявил представитель оккупационного режима.

Напомним, в День Независимости стало известно о спецоперации украинских военных в оккупированном Крыму. ТСН.ua собрал все, что известно о высадке украинских военных в Крыму и чем завершилась громкая спецоперация.