В оккупированном Севастополе слышны взрывы: движение по Крымскому мосту приостановлено

Во временно оккупированном Севастополе во вторник, 22 августа, слышны звуки взрывов и выстрелы. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Местные жители сообщают, что вечером, 22 августа, во временно оккупированном Севастополе слышны звуки взрывов и автоматных очередей.

Также по данным местных гауляйтеров, движение по Крымскому мосту "временно приостановлено". Там якобы раздается сирена воздушной тревоги.

Пока официальной информации о ситуации во временно оккупированном Крыму нет.

Напомним, по информации ГУР, оккупанты планируют затопить по меньшей мере шесть паромов, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.

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