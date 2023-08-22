В оккупированном Севастополе слышны взрывы: движение по Крымскому мосту приостановлено

Обстоятельства инцидента неизвестны.
Во временно оккупированном Севастополе во вторник, 22 августа, слышны звуки взрывов и выстрелы. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
Местные жители сообщают, что вечером, 22 августа, во временно оккупированном Севастополе слышны звуки взрывов и автоматных очередей.
Также по данным местных гауляйтеров, движение по Крымскому мосту "временно приостановлено". Там якобы раздается сирена воздушной тревоги.
Пока официальной информации о ситуации во временно оккупированном Крыму нет.
Напомним, по информации ГУР, оккупанты планируют затопить по меньшей мере шесть паромов, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.
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