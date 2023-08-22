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В оккупированном Севастополе слышны взрывы: движение по Крымскому мосту приостановлено

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3043
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В оккупированном Севастополе слышны взрывы: движение по Крымскому мосту приостановлено

Крымский мост / Фото: Associated Press

Обстоятельства инцидента неизвестны.

Во временно оккупированном Севастополе во вторник, 22 августа, слышны звуки взрывов и выстрелы. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Местные жители сообщают, что вечером, 22 августа, во временно оккупированном Севастополе слышны звуки взрывов и автоматных очередей.

Также по данным местных гауляйтеров, движение по Крымскому мосту "временно приостановлено". Там якобы раздается сирена воздушной тревоги.

Пока официальной информации о ситуации во временно оккупированном Крыму нет.

Напомним, по информации ГУР, оккупанты планируют затопить по меньшей мере шесть паромов, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.

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Дата публикации
Просмотры
3043
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