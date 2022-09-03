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В оккупированном Севастополе слышны взрывы (фото, видео)

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В оккупированном Севастополе слышны взрывы (фото, видео)

Скриншот с видео

В центре оккупированного Севастополя 3 сентября слышны взрывы. Речь идет о районе Малахова кургана – самой высокой точки города.

Кроме звуков взрывов над домами и деревьями в небо поднимается дым.

Об этом сообщают местные и не только телеграммы-каналы.

По данным пророссийского паблика "ЧП / Севастополь", причиной звуков взрывов могут быть события на фестивале "Троя".

"В Севастополе фестиваль "Троя". Реконструкция боев на Малаховом кургане, поэтому хлопки и стрельба. Хлопки – часть исторической реконструкции на Малаховом кургане", – говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзалізниця" запускает бесплатные эвакуационные рейсы для крымского населения из Запорожья, Кривого Рога и Одессы.

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