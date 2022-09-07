В оккупированном Северодонецке школьники "учатся" дома без света и Интернета – Гайдай

Во временно оккупированном Северодонецке на Луганщине не уехавшие из города школьники вынуждены учиться самостоятельно дома, где нет света и Интернета.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, в Северодонецкой громаде осталось 840 учеников. Из общего количества на начало 2022 года эта цифра составляет всего 8 %.

"Между тем родители 840 северодончан все решили за них и выбрали жизнь в оккупации. С неизвестной программой, непризнанными документами, которые им выдадут, с ограниченным общением с учителями. Последнее, возможно, и хорошо. В одиночестве ребенок меньше отравится российской пропагандой, которой педагоги полны после курсов повышения квалификации в РФ", – отметил он.

Он отметил, что таким количеством учеников оккупанты пытаются заполнить сразу пять школ.

Так, 1 сентября оккупанты открыли всего одну. Еще четыре учебных заведения каким-то образом прошли "регистрацию", но образовательный процесс там был организован не в оффлайн режиме, и даже не в онлайн.

"А в какой-то странной заочной форме. Дети приходят во двор школы, получают задания для самостоятельного изучения материала и возвращаются домой, где нет ни света, ни Интернета. Как готовиться в темноте? Как самостоятельно изучать законы физики, логарифмы или грамматику – непонятно", — подчеркнул Гайдай.

Также глава ОВА рассказал, что 8 248 ребят, которые эвакуировались в безопасные регионы Украины или за границу, учатся сейчас онлайн по программе Новой украинской школы. Их готовят 654 педагога.

Напомним, оккупанты заставляют мелитопольских школьников фотографироваться с портретом Путина.

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