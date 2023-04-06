В оккупированном Симферополе разгорелся сильный пожар: местные слышат звуки взрывов (фото, видео)

В оккупированном Симферополе, АР Крым, в четверг, 6 апреля, вспыхнул масштабный пожар. Местные говорят, что слышат звуки взрывов, а гауляйтеры утверждают, что это "горит птицефабрика".

Об этом сообщает проект "Крым. Реалии".

Местные гауляйтеры утверждают, что в селе Перово на окраине Симферополя "горит птицефабрика".

А вот жители Крыма сообщают, что они на месте возгорания слышат звуки взрывов, похожих на детонацию боеприпасов.

Пока официально неизвестно, что произошло на оккупированном полуострове.

Напомним, разведка Украины обратилась к жителям временно оккупированного Крыма и предложила им сотрудничать с украинскими военными.

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