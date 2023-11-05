В оккупированном Скадовске раздалась серия взрывов — СМИ

О взрывах сообщают местные жители.
Поздно вечером 4 ноября во временно оккупированном Скадовске прозвучала серия взрывов.
Об этом информирует Общественное Херсон.
"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщают местные жители", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.
Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 4 ноября, раздался взрыв.
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