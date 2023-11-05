В оккупированном Скадовске раздалась серия взрывов — СМИ

Поздно вечером 4 ноября во временно оккупированном Скадовске прозвучала серия взрывов.

Об этом информирует Общественное Херсон.

"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщают местные жители", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 4 ноября, раздался взрыв.

Читайте также: