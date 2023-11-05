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В оккупированном Скадовске раздалась серия взрывов — СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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В оккупированном Скадовске раздалась серия взрывов — СМИ

Взрыв / Фото: Associated Press

О взрывах сообщают местные жители.

Поздно вечером 4 ноября во временно оккупированном Скадовске прозвучала серия взрывов.

Об этом информирует Общественное Херсон.

"Во временно оккупированном Скадовске были слышны взрывы, сообщают местные жители", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в субботу, 4 ноября, раздался взрыв.

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Дата публикации
Просмотры
192
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