В оккупированном Токмаке осетинский "мобик" пожаловался, что его избили российские н*цисты

На оккупанта из Северной Осетии напали "свои", избили, назвали "ч*ркой" и заявили, что "Россия для русских".

В оккупированном Токмаке Запорожской области российские военные избили "мобика" из Северной Осетии на почве национальной розни.

Об этом рассказал сам пострадавший оккупант Арсен Темираев, передают российские телеграм-каналы.

Он посетовал, что в оккупированном Токмаке на него напали "свои", избили и заявили, что Россия для русских.

"К нам залетает несколько машин. Оттуда вылетают вооруженные до зубов солдаты с повязками "военной полиции". Нас, как свиней, положили лицами на пол. Относились, как к скоту. Били прикладами. У меня вся голова рассечена, все тело избито. Остальные ребята так же.

Когда я лежал на полу, рядом с моим ухом выстрелили из автомата. Раскаленное дуло прижимали к моей спине. Я думал, что нацисты по ту сторону. Оказывается, они внутри нас", – говорит оккупант из Северной Осетии.

По его словам, сотрудник военной полиции РФ спросил, кто он по национальности.

"Я ответил, что осетин. "Ч*рка ты еб**ая. Россия для русских". В этот момент настолько досадно было, что мы там на позициях вроде бы искореняем эту ненависть, этот нацизм, а эти нацисты – они внутри нас. Я уже честно вам скажу, уже не знаю, против кого идти и куда дальше идти. Когда такие вещи происходят, начинаешь сомневаться во всем", – заявил зазомбированный оккупант, вдруг "прозревший", когда столкнулся с российским шовинизмом на собственной шкуре.

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