В оккупированном Токмаке раздались взрывы: вспыхнул сильный пожар (видео)

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области в четверг, 24 августа, раздались взрывы. На месте происшествия разразился сильный пожар.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Федоров опубликовал видео из временно оккупированного Токмака на Запорожье. Там сообщают о звуках взрывов, после чего разразился сильный пожар.

"Горячее в и.о.Токмаке. Пылкие поздравления оккупантам переданы", — написал Иван Федоров.

Некоторые телеграмм-каналы сообщают, что в городе был уничтожен оккупационный командный пункт. Пока официальной информации об инциденте нет.

Во временно оккупированном Токмаке прогремели сильные взрывы

Напомним, в оккупированный Токмак Запорожской области прибыло новое подразделение захватчиков из Бурятии, которые сразу же начали издеваться над местными жителями.

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