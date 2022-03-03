В оккупированном Тростянке в Сумской области ВСУ уничтожили вражескую технику

В оккупированном Тростянке в Сумской области ВСУ уничтожили вражескую технику

Отметили, что врагу нанесены точечные удары.

В городе Тростянец Сумской области Вооруженные силы уничтожили вражескую технику и остановили вражеские колонны техники вокруг города.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Facebook

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Он отметил, что врагу нанесены точечные удары. "У райотдела полиции, в самом центре Тростянца стояла тяжелая огнеметная система залпового огня «Буратино». В центральной части стояли «Грады» и САУ. Сегодня, благодаря ВСУ мы уничтожили вражескую технику точечными ударами! — Также остановили вражеские колонны техники вокруг города", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что городской совет работает.