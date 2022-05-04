В оккупированной Боровой на Харьковщине не хватает медикаментов, больница работает без воды и канализации

В оккупированной Боровой на Харьковщине не хватает медикаментов, больница работает без воды и канализации

Во временно оккупированном поселке Боровая Харьковской области людям с хроническими заболеваниями не хватает лекарства, районная больница работает без воды и водоотведения.

По состоянию на 4 мая 2022 года Боровская громада остается временно оккупированной российскими военными. У громады есть проблемы с лекарствами и продуктами.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет в Telegram.

"Боровская центральная больница работает, но испытывает острую нехватку лекарств, в частности для нормализации давления и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Запись на получение инсулина ведется и инсулинозависимые пациенты могут получить жизненно необходимые лекарства из запаса, созданного до оккупации. В больнице также отсутствует водоснабжение и водоотвод", — говорится в сообщении.

Жители громады ездят за продуктами и лекарствами в Купянск, Сватово и Старобельск. Однако в этих оккупированных населенных пунктах есть проблемы с наличием медицинских препаратов.

Уже третью неделю в громаде отсутствует электричество. Нет мобильной связи, интернета, отсутствует возможность снять наличные деньги или рассчитаться картой. В некоторых населенных пунктах отсутствует газоснабжение. Вода подается не везде и по графику. Работают несколько продуктовых магазинов и аптек. Ассортимент товаров очень ограничен.

"Количество живой силы противника и вражеской техники на территории громады ежедневно меняется, одни подразделения заходят, другие выходят в направлении Донецкой области. Больше всего их сосредотачивается в юго-восточной и восточной частях громады. Населенные пункты в этой местности являются наиболее опасными для мирных жителей. Боевые действия на территории общины пока не ведутся", — сообщает поселковый совет.

Напомним, интенсивность обстрелов на Харьковщине уменьшилась, но не стоит терять бдительность.

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