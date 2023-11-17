В оккупированной Феодосии партизаны проникли в воинскую часть Черноморского флота РФ (фото)

Партизаны зафиксировали места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба.

Партизаны из движения "АТЕШ" во временно оккупированном россиянами Крыму проникли ночью на территорию военной части в Феодосии.

Соответствующие фотографии партизаны опубликовали на своей странице в соцсети.

Как отмечается, агент партизанского движения успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России.

“Пока очередная смена спала в неположенное время, нам удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов из БК, казарм и штаба вч 80393. Полученная информация уже передана компетентным структурам, которые “демилитаризируют” вч”, — рассказали партизаны.

Напомним, что после взрывов в оккупированном Севастополе 17 ноября россияне заявили о попытке атаки вроде бы украинскими ракетами "Нептун".

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