В оккупированной Макеевке – масштабный пожар на газопроводе: фото, видео

Оккупанты заявили об "обстреле" города.
В оккупированной Макеевке Донецкой области 7 февраля вспыхнул немалый пожар на газопроводе, зарево от которого видно и в областном центре.
Об этом сообщают местные и российские паблики.
Так, российский телеграмм-канал "Mash на Донбассе" передал заявление оккупационных властей о том, что по городу было якобы выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.
В то же время, украинские официальные лица эту информацию пока не комментировали.
Отметим, Генштаб ВСУ сообщал, что 7 февраля российские войска обстреляли Макеевку вместе с другими более чем 30 населенными пунктами на Купянском и Лиманском направлениях.
Напомним, в этот же день раздались пять мощных взрывов в Приморском районе Мариуполя, куда российские оккупанты ранее завезли много вооружений.
В то же время в глубоком тылу врага в Луганской области украинские партизаны уничтожили оборудование автоматизированного управления железной дорогой. Россияне там перебрасывали свои силы в горячие точки.
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