В оккупированной Макеевке огромный пожар: сообщают о прилете по нефтебазе (фото, видео)

Сегодня, 9 декабря, в оккупированной Макеевке Донецкой области прогремели сильные взрывы, после чего вспыхнул пожар.

В сети опубликовали фото и видео мощных взрывов.

В местных пабликах пишут, что после прилета горит нефтебаза, где у окупантов были запасы горючего. На кадрах можно увидеть огромный столб пламени и черного дыма, который виден со всего города. Незадолго до этого оккупанты сообщали о "работе ПВО".

Отметим, что нефтебазы являются законной целью украинских военных, спецслужб и разведки.

В оккупированной Макеевке раздались взрывы, после которых вспыхнул сильный пожар

Напомним, в июле этого года сообщалось, что украинские военные уничтожили в Макеевке огромный склад оккупантов, где россияне хранили артснаряды и ракеты.

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