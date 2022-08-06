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В оккупированной Макеевке раздавались взрывы: вероятно детонирует вражеский склад с боеприпасами (видео)

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В оккупированной Макеевке раздавались взрывы: вероятно детонирует вражеский склад с боеприпасами (видео)

Фото: скриншот с видео

На рассвете прогремели взрывы в оккупированной Макеевке.

На рассвете 6 августа во временно оккупированной Макеевке Донецкой области раздались взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На месте взрывов возникли пожары. Над городом поднялись черные клубы дыма

Сообщают о якобы детонации боеприпасов.

"В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ горит склад с боеприпасами...Горняцкий район Макеевки: фиксируется сильное возгорание в результате обстрела, столб черного дыма, детонируют БК. … После ракетных ударов ВСУ по Макеевке, в Горняцком районе возник пожар на складе с боеприпасами, раздаются взрывы боекомплекта", — пишут местные каналы.

Напомним, Верещук сообщила алгоритм действий по эвакуации из Донетчины.

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