В оккупированной Макеевке раздавались взрывы: вероятно детонирует вражеский склад с боеприпасами (видео)

На рассвете прогремели взрывы в оккупированной Макеевке.
На рассвете 6 августа во временно оккупированной Макеевке Донецкой области раздались взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На месте взрывов возникли пожары. Над городом поднялись черные клубы дыма
Сообщают о якобы детонации боеприпасов.
"В Макеевке после обстрела со стороны ВСУ горит склад с боеприпасами...Горняцкий район Макеевки: фиксируется сильное возгорание в результате обстрела, столб черного дыма, детонируют БК. … После ракетных ударов ВСУ по Макеевке, в Горняцком районе возник пожар на складе с боеприпасами, раздаются взрывы боекомплекта", — пишут местные каналы.
Напомним, Верещук сообщила алгоритм действий по эвакуации из Донетчины.
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