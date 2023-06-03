В оккупированной Михайловке ликвидированы предатели — отец и дочь Дидоводюк: подробности, фото

Дидоводюк был хозяином "отжатого" у законных владельцев кафе "Гетьман", где питались оккупанты.

В результате организованного СБУ подрыва авто в оккупированной Михайловке в Запорожской области ликвидированы два предателя — заместителя руководителя штаба "Мы вместе с Россией" Сергея Дидоводюка и его дочь Яну, заместителя председателя "военно-гражданской администрации поселка Михайловка".

Об этом сообщил Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дидоводюк был хозяином "отжатого" у законных владельцев кафе "Гетьман", где питались оккупанты. Также он занимал должность заместителя руководителя штаба "Мы вместе с Россией". По сообщению источников, он входил в узкий круг доверенных лиц россиян и писал доносы на патриотов Украины.

Вместе и Дидоводюком ликвидирована его 33-летняя дочь по имени Яна. Она была заместителем председателя "военно-гражданской администрации поселка Михайловка" Вячеслава Бидняка и, по сообщению источников, его любовницей.

Сам Бидняк тоже находился в автомобиле в момент взрыва. О его состоянии пока неизвестно.

Также в машине находилась жена Сергея Дидоводюка. Она травмирована.

Напомним, накануне о взрыве авто с коллаборантами сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.