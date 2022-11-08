В оккупированной Ясиноватой горит городская подстанция: что произошло (фото, видео)

Оккупационные власти заявляют об обстреле со стороны ВСУ.

Во вторник, 8 ноября, во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области возгорелся возле городской электроподстанции.

Об этом заявил так называемый глава оккупационной администрации города Шевченко в Telegram.

По его словам, пожар якобы вызвал обстрел со стороны украинских военных.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил об активном движении авиации оккупантов в сторону Запорожья и Донецка.

"Ясиноватая. Кто-то из оккупантов снова неудачно бросил окурок. Мариупольский район — сообщают об активном движении авиации оккупантов в сторону Запорожья и Донецка по направлению Ростов-на-Дону. Источники говорят, что такой активности еще не видели за последние месяцы", — написал Андрущенко в Telegram.

Ситуация на Донбассе

Российские оккупанты в сутки обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области. Под огнем находились жилые дома.

Тем временем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области есть продвижение ВСУ в направлении Сватового.

ГУР недавно перехватило разговор оккупанта, который воюет в Луганской области, где тот жалуется на свое руководство, которому безразлично своих подчиненных и на обеспечение солдат.

В Луганской области 9-м полку ВС РФ изрядно досталось от ВСУ – более 20 россиян сдались в плен.