В оккупированных городах Украины мужчины всячески пытаются избежать мобилизации в ряды ВС РФ — Генштаб

Оккупанты мобилизуют местное население оккупированных городов Украины для участия в войне. Однако мужчины отказываются идти на фронт против собственного государства.

В оккупированном Старобельске в Луганской области россияне проводят мобилизацию местных жителей в армию страны-агрессорки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В свою очередь, мужчины всячески пытаются избежать мобилизации и участия в войне против собственной страны.

"В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в вооруженные силы Российской Федерации. Мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты", — говорят в Генштабе.

Мобилизированные граждане, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляются для военной подготовки в Краснодарский край Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессорке РФ началась новая волна военной мобилизации. Кроме повесток, россияне получают также угрозы от военкоматов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.