В оккупированных громадах Запорожья россияне вводят комендантский час: нарушителям угрожают задержанием

Нарушение общественного порядка может обернуться СИЗО.

В оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские захватчики вводят свои правила, в частности, вводят комендантский час.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.

В Днепрорудном россияне ввели для работников АЭС комендантский час с 23:00 до 05:00. Кроме того, рабочих станции обязывают получать специальные пропуска. Для остального населения комендантский час длится с 20:00 до 06:00.

Введен комендантский час и на территории Каменско-Днепровской громады. За нарушение правил гражданского порядка и комендантского часа оккупанты угрожают людям заключением на 15 суток и общественными работами.

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Как сообщалось, во временно захваченном Энергодаре оккупанты страны-агрессора провели встречу с предпринимателями города. Отмечается, что во время встречи рассматривались вопросы лицензирования, ценообразования, отчислений в Пенсионный фонд, конвертации средств, налогообложения отношений с арендодателями.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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